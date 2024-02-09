Издание NGS24 пишет, что полицейские остановили Слонова в аэропорту, откуда он собирался вылететь в Казахстан. Поводом для преследования художника стала одна из его работ — неваляшка с имитацией тюремных татуировок, рассказал его жена. Дома и в мастерской художника прошли обыски. В октябре 2023 года его уже штрафовали из-за этой инсталляции по административной статье о демонстрации запрещенной символики. Тогда неваляшка стояла на его выставке. Суд, помимо штрафа, постановил уничтожить работу. На этот, как отмечает «Медиазона», уголовное дело против Слонова возбудили из-за фотографии неваляшки, опубликованной в его соцсетях. Жена художника уточняет, что следствие приравнивает к «нацистской символике» восьмиконечные звезды. Завтра, 10 февраля, суд должен избрать Слонову меру пресечения. Ему может грозить арест. Фото на превью: gulag toys / Instagram, соцсети.