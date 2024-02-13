Об этом рассказал юрист Михаил Беньяш, в декабре 2023 года отправивший в прокуратуру разных регионов 232 жалобы на действия избиркомов. По словам юриста, в ответ на одну из жалоб прокурор из Екатеринбурга заявил, что закон запрещает «иноагентам» принимать участие в избирательных кампаниях в «иной форме». Реагировать на нарушения из-за статуса заявителя также отказался вышестоящий сотрудник прокуратуры. «С завидной регулярностью мы слышим, что статус “иноагента” не ограничивает в правах. Что это не дискриминация. А прокуратура надзирает за законностью. Но теперь у нас получается так: либо прокурор района безграмотен, не знает Конституцию и КоАП, либо закон об “иноагентах” в правах их ограничивает и теперь об этом даже справка есть». Михаил Беньяш был признан «иноагентом» в 2022 году. В 2023 году Беньяша, который защищал отказавшихся воевать росгвардейцев, также лишили адвокатского статуса.