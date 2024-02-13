«В целях минимизации рисков рекомендуем предложить визажистам/консультантам мужского пола использовать минимальное количество косметики в рабочее время и более натуральные цвета в макияже, не привлекая излишнее внимание клиентов», — говорится в письме. Как письмо оказалось в распоряжении Шульман, она не сообщает. Дождь не может подтвердить его подлинность. В сети магазинов ситуацию не комментировали. 6 февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что сотрудникам «Л’Этуаля» поручили убрать радужные цвета на тюбиках косметики с единорогами Unicorn Approve.