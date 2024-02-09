С требованием проверить сервис обратились активисты организации «Радетель» после жалоб «обеспокоенных родителей из города Уфы», которые обнаружили в заданиях, которые нужно выполнять пользователям Duolingo «неприкрытую пропаганду ЛГБТ». Активисты опубликовали скриншоты приложения и потребовали привлечь Duolingo к ответственности и заблокировать доступ к сервису в России. В Роскомнадзоре заявили, что не получали такого обращения. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале, что в Duolingo должны «немедленно разобраться с этой неприятной проблемой» и пригрозил блокировкой приложения.