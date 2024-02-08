К такой цифре правозащитники пришли, подсчитав число новых захоронений и сопоставив цифру со средним показателем смертности за год. В реальности погибших может быть значительно больше, потому что не все останки были извлечены из-под обломков, а в некоторых могилах хоронили сразу по несколько тел. Некоторые из числа погибших были убиты во время боев, а другие умерли из-за отсутствия чистой воды или нормальной медпомощи. Многие жители были вынуждены бежать, оставив тела близких без погребения. Трупы лежали завернутые в ковры — на лавках, вдоль стен, сложенные в кучу за гаражами. «В Мариуполе увидеть на улице труп — это уже обычное дело. Выезжая из города, мы видели, какое вокруг все сгоревшее, черное. Мы плакали. Нашего города больше не было», — рассказывает жительница города Елена, в дом которой несколько раз прилетали снаряды. Тысячи мариупольцев в результате штурма получили ранения: многие из них лишились рук, ног, зрения и слуха. Еще сотни тысяч, по подсчетам правозащитников, оказались на несколько недель заблокированы в городе, не имея возможности покинуть его и лишившись доступа к базовым потребностям. Всего в докладе описываются 14 нападений, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли или были ранены мирные жители. Среди них — бомбежки двух больниц, жилых домов, супермаркета и драмтеатра. Правозащитники считают, что во всех случаях ни внутри зданий, ни рядом с ними солдат ВСУ «либо вообще не было, либо их присутствие было столь незначительным, что с точки зрения законов войны не оправдывало нанесение удара». Один из документированных в докладе случаев — история о том, как 13 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на жилой дом. В результате погибли восемь человек. Вот как описывает увиденное очевидец: «Дом просто превратился в пыль. От него практически ничего не осталось — только часть туалета и часть коридора… [Я увидел парня, который сидел рядом с телом погибшей матери]. Он был весь в крови. Кровь шла из ушей, из носа, из глаз… Он плакал». Авторы доклада назвали 17 соединений вооруженных сил России, Росгвардии и пророссийских вооруженных формирований, которые действовали в Мариуполе в марте–апреле 2022 года. Сотни инцидентов, связанных с этими соединениями, имеют признаки военных преступлений. Сейчас, как отмечает HRW, российские власти ведут в городе строительство, тем самым «фактически уничтожая улики на месте преступления».