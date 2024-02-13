По данным Bloomberg, после введения ограничений груз забрали только 18 танкеров, из которых девять были челночными. Три танкера «Сокол», перевозивших нефть в Индию, не достигли пункта назначения. Какая-то часть судов простаивает в пути. Минфин США считает, что ограничения достигают обеих целей: лишения России прибыли от продажи топлива, необходимых ей для ведения преступной войны, и влияния на стабильность энергетических рынков. Bloomberg предполагает, что введенные США меры «могут начать оказывать ощутимое воздействие» на Москву. В то же время, напоминает Bloomberg, Москва продолжает использовать «теневой флот». Этот флот состоит преимущественно из старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения, и оказываются в международных водах, где их сложно контролировать. Такие суда ходят под флагами других стран, например Камеруна и Либерии.