По версии следствия, в 2017 году Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева. Расследование, в котором говорилось о причастности Иванкина к двойному убийству опубликовала «Медуза» в 2020 году. В публикации высказывалась версия событий Алексея Полтавца, который скрывался за границей. Он рассказывал, что вместе с Иванкиным совершил двойное убийство из опасений, что те дадут показания на других участников «Сети» по делу о наркотиках. Иванкин отрицает вину. По его словам, его признание было получено под пытками. Сейчас Иванкин отбывает срок в 13 лет лишения свободы за «участие в террористическом сообществе» по делу «Сети».