В декабре агентство Reuters со ссылкой на источник в американской разведке писало, что война в Украине обошлась России в 315 тысяч убитых и раненых военнослужащих. В конце 2023 года во время «Прямой линии» Владимир Путин озвучил численность российской группировки в Украине и фактически назвал безвозвратные потери российской армии, которые, по подсчетам журналистов, составили около 322 тысяч человек. Согласно анализу информации из открытых источников, который ведут «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», подтверждена гибель 43 460 российских военнослужащих. При этом исследователи утверждают, что по открытым источникам можно выявить только около половины от всех смертей.