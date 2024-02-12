В первом фильме Собчак обвиняют в «поддержке незаконных акций» жен мобилизованных в Москве, наличии иностранного финансирования и сотрудничестве с «врагами России», а именно с журналистом Олегом Кашиным. Также, отмечает «Агентство», утверждается, что она могла пойти под суд по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова «вместе со своими коллегами». Первый фильм заканчивается предложением Собчак «остановиться и одуматься», выбрав на чьей она стороне: своей страны или «тех, кто пытается ее развалить». Собчак назвала первый фильм «тридцатью минутами отборнейших небылиц», а второй — «пережевыванием тысячу раз пережеванной» ее личной жизни и «отчаянной натяжкой совы на глобус». К примеру, пишет Собчак, во втором случае в фильме в качестве «доказательства ее заукраинства» показали фото ведущей 2018 года в сине-желтом купальнике. «Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — сообщает Собчак. Сегодня суд в Москве приговорил к 7,5 года колонии коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Его признали виновным в вымогательстве у Чемезова. Других фигурантов дела, экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева, приговорили к семи годам колонии. Фото на превью: кадры из фильма НТВ.