Издание посчитало уникальные сообщения об авариях в телеграм-каналах федеральных и локальных медиа, а также использовало данные Росстата и портала обратной связи Госуслуг. Причиной большинства коммунальных аварий в России становятся изношенные трубы, отмечает издание. Этой зимой коммунальные аварии зафиксированы в 59 регионах, причем в некоторых их них свет, воду и тепло отключали почти каждый день. Например, в Свердловской области за первые 17 дней года было зафиксировано 17 аварий. По подсчетам издания, за сезон от аварий также пострадало рекордное количество россиян. Только в январе 2024 года с с аварийным отключением тепла, воды и света столкнулись 1,5 миллиона человек — больше, чем в течение всего 2022 года. Всего с начала зимы от аварий пострадали 3 миллиона россиян. Исследователи также отмечают рост числа жертв: в 2023 году в результате коммунальных аварий погибло в 2,5 раза больше людей, чем в предыдущем году.