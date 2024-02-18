Как сообщил собеседник издания, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. Сотрудник салехардской станции скорой помощи рассказал изданию, что на теле Навального были обнаружены синяки. «Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит», — сказал он. В ЯНАО ждут экспертов из столицы, отмечает издание. В Салехард из Москвы обычно прибывают всего два рейса: в 8 утра и в 16:40. Вечером 17 февраля приземлились два борта вне расписания, первый джет сел около шести вечера, его встречали машины СК, сообщил еще один источник «Новой-Европа».