Перед этим, как сообщают собеседники газеты, между членами «Гражданской инициативы» и независимыми волонтерами из «Штаба кандидатов», которые поддерживают Надеждина, случился конфликт. Все произошло в так называемой «избе» — секретном штабе политика в Москве, где обрабатывали некачественные подписи. Как говорят источники, команда «Гражданской инициативы» выгнала приехавших волонтеров из здания, преградив им путь к проверкам подписей. Источники издания сообщают, что в «избе» в ту ночь находились люди, которых в команде называли «друзьями» Надеждина. Среди них — экс-политтехнологи «Родины» Александр и Артур Назаренко, сторонник войны в Украине Константин Власов, который работал на «Патриотов России», а также технолог Родион Адикаев, работавший на «Единую Россию» и «Партию Роста». Кроме того, там была дочь Надеждина. По какой причине могли быть замешаны недействительные подписи, неизвестно. По одной из версий, представители «Гражданской инициативы» не верили в реальные перспективы Надеждина, а лишь хотели заработать денег. По словам источника, именно «Гражданская инициатива» организовывала штабы в регионах, откуда поступило большинство «фейковых» подписей. Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев назвал материал издания «откровенным враньем». 5 февраля в штабе Надеждина заявили, что ЦИК нашел 15 % брака в подписных листах за Надеждина при допустимой норме в 5%.