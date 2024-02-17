По словам заключенного, «непонятный кипеж начался еще вечером 15 февраля». Заключенным провели ускоренную поверку, после чего заперли в бараках и усилили охрану. Заключенный утверждает, что на территорию ИК-3 поздним вечером и ночью заезжали три машины. Однако разглядеть, что это были за автомобили, и каким ведомствам они принадлежали, было невозможно. Утром в колонии прошел «тотальный шмон», у заключенных изымали даже кипятильники. По словам собеседника «Новой Европа», такое происходит только перед большими проверками, о которых становится известно сильно заранее. По словам заключенного, о смерти Навального в колонии стало известно около 10 утра (8:00 по московскому времени). При этом управление ФСИН по ЯНАО опубликовало пресс-релиз о смерти политика на своем сайте около 14:00 по местному времени (16:00 мск). О том, что в ИК-3 едет комиссия из центрального аппарата ФСИН, в колонии узнали примерно в то же время, что и о смерти Навального. «С самого утра и «хозяин» (начальник колонии), и «кум» (начальник оперативной части колонии) ходили как пустым мешком по голове пришибленные», — рассказал источник «Новой газеты Европа». Собеседник издания предположил, что сотрудники ФСИН не имели прямого отношения к смерти Навального и придумывали, как сообщить об этом начальству.