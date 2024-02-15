В поселке Большой Бурлук ракета разрушила большую часть жилого двухэтажного дома и соседний частный дом. Во Львове ракета попала в неназванный объект инфраструктуры, в 16 жилых домах взрывной волной выбило часть окон, пишет телеграм-канал ВСУ. Повреждения также получили припаркованные рядом машины. В результате обстрела пострадали два человека. Под обстрел также попала Киевская область. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, Россия атаковала столицу Украины ракетами разного типа с нескольких направлений. Все ракеты были уничтожены силами ПВО, по предварительным данным разрушений и жертв нет. В Запорожье произошло попадание по объекту инфраструктуры, пострадал один человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По данным «Суспильне», в Запорожье ранены четыре человека, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и торговый объект. Согласно сообщениям украинских властей, России также атаковала объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области, а также нанесла удар по Полтавской области. По предварительным данным, пострадавших нет.