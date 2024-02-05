«Сосудистые сетки у меня по всем ногам, на лице (на щеках), петехии на ногах, руках, лице. Еще у меня на кистях, на пальцах и на руках прыщи вылезают, даже на лядонях были среди мелкой сыпи. На на ладонях сыпь странная она то воспаляется ярко, то затихает», — говорится в письме, которое удалось получить от Липцера в СИЗО. Липцера направили к дерматологу, но тот проблем со здоровьем у адвоката не увидел, рассказал Каныгин. После этого тюремный психолог заявил, что теперь общение с заключенным будет проходить только через него. По мнению Каныгина, это еще один акт цензуры со стороны ФСИН, которая почти не пропускает корреспонденцию к адвокату. Липцер вместе с другими адвокатами Навального Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным находится в СИЗО с октября 2023 года. Следствие обвинило их в участии в «экстремистском сообществе». Поводом для уголовного дела против адвокатов стали письма Навального из колонии. В минувшую пятницу МВД объявило в розыск еще двоих адвокатов Навального, Ольгу Михайлову и Александра Федулова. Они покинули Россию в октябре.