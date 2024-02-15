«Согласно оценке на 31 декабря 2023 года, общая стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше потребностей, оцененных в 411 миллиардов долларов США год назад», — говорится в докладе. Согласно анализу Всемирного банка, наиболее пострадавшими секторами стали транспорт, торговля, энергетика и сельское хозяйство. Наибольший ущерб нанесен Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областям. Общие затраты для всех секторов на расчистку остатков разрушений составили почти $11 миллиардов, отмечается в докладе.