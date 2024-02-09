В интервью Путин, в частности, заявил, что «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну», а также подчеркнул, что война началась с Польши потому что она «была несговорчивой». «Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши», — резюмировал президент. По мнению автора заявления в СК, в словах Путина содержится «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором», пишет «Idel.Реалии». Антонов признал, что статью о «реабилитации нацизма» используют для «расправы над неугодными», но подчеркнул, что слова Путина подпадают под ее формулировки. СК зарегистрировал заявление Антонова.