При задержании избили как минимум одного человека — Дмитрия Кузьменко в Санкт-Петербурге. Правозащитники также фиксируют нарушения со стороны силовиков — в частности, в одном автозаке удерживали больше 50 человек или держали людей в машине больше трех часов. Кроме того, полицейские угрожали физическим насилием за отказ фотографироваться или сдавать отпечатки пальцев. Также известно о случаях, когда силовики угрожали 15 сутками ареста, если задержанные ссылались на 51-ю статью Конституции РФ (она позволяет не свидетельствовать против самого себя).