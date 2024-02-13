Каллас разыскивают в связи со сносом советских памятников в Эстонии. Помимо премьер-министра, Россия также объявила в розыск госсекретаря страны Таймара Петеркопа. В розыске также большая часть депутатов парламента Латвии, а также депутаты городских советов Риги, Клайпеды, Луцка и Ровно. В целом, издание заявило, что нашло в базе розыска карточки более 700 иностранных граждан, которые находятся под следствием по политическим мотивам, но вряд ли когда-то окажутся в России. Среди иностранцев в розыске российского МВД больше всего граждан Украины — как минимум 176 человек. Россия, в частности, разыскивает трех бывших министров обороны Украины, трех бывших главкомов ВСУ, бывших депутатов Верховной Рады, чиновников и телеведущих. Кроме того, МВД разыскивает 396 «иностранных наемников» на службе в ВСУ. В их число входят 100 граждан Грузии, 93 гражданина Великобритании и 62 белоруса.