По данным мэрии, в 2024 году городским властям поступило 100 обращений из-за «бесконтрольно выгула домашних животных» или встречи с бездомными животными. При этом от нападений бродячих собак пострадали четыре человека, включая ребенка. «Переживания граждан вполне обоснованы. У нас на протяжении нескольких лет действует в связи с этой проблемой режим повышенной готовности. Необходимы более действенные меры», — заявил Гришан. В июле Госдума приняла законопроект, разрешающий регионам самим решать, что делать с бездомными животными. После этого законы, разрешающие убивать животных, приняли в ряде регионов, в том числе на Алтае и в Бурятии. В ноябре 2023 года также сообщалось, что аналогичную норму одобрили в Магаданской области, однако позже власти региона опровергли эту информацию.