По данным «Медузы», теперь в перечне «запрещенных» фигурируют участники «почти голой вечеринки»: — Филипп Киркоров — Лолита Милявская — Глюкоза — Анна Асти — Дима Билан (который недавно съездил в «ДНР») Также среди музыкантов есть группы, антивоенная позиция которых до этого «звучала аккуратно»: — Shortparis — «Комсомольск» А еще группы, которые ранее участвовали в мероприятиях «патриотической» направленности: — «План Ломоносова» — «Монгол Шуудан — «Йорш» (все три выступали на KinchevFest, который организует лидер «Алисы» Константин Кинчев) Всего в обновленном списке 50 позиций. В него также вошли Kedr Livanskiy, Loqiemean (Роман Худяков), «Щенки», «Электрофорез», Олег Ягодин («Курара») и ряд других. Впервые о существовании «списка запрещенных артистов» стало известно летом 2022 года из публикаций «Фонтанки» и других СМИ. Первыми исполнителями и группами, которые в него попали, стали Монеточка, ДДТ, «Аквариум», Оксимирон, Земфира и другие. Власти отрицают существование такого списка. Фото на превью: Wikimedia Commons.