«Слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать „Чтоб ты сдохла, тварь. Чтоб сдохла вся твоя семья“, мне так хотелось сказать: побойтесь бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — сказала Лолита Милявская. О каком храме идет речь и где он находится, она не уточнила. В феврале «Медуза» опубликовала новый список «запрещенных артистов», чьи концерты нельзя проводить в России. В него среди прочих попали участники вечеринки Ивлеевой: Лолита, Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан и Глюкоза. После этого стало известно, что концерты Лолиты в российских городах стали отменять: запланированные выступления певицы не состоятся в Тюмени, Перми и Екатеринбурге. Телеграм-канал Shot утверждает, что в России будут отменены все концерты певицы из ее «юбилейного тура». Сама Лолита заявила РБК, что ничего не знает про отмены выступлений. «У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты», — пояснила она.