Кота по кличке Твикс нашли мертвым в Кирове 20 января. Перед этим, 11 января, он выбрался из переноски и отправился гулять по вагону поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург. Проводница, не обнаружив владельца животного, выкинула его из поезда во время остановки в 30-градусный мороз. Хозяева заметили пропажу только после отправления поезда. После гибели Твикса силовики возбудили уголовно дело о жестоком обращении с животными. В то же время РЖД временно отстранили проводницу от работы, а «дочка» компании на фоне общественного резонанса утвердила порядок действий проводников, нашедших в поезде животных без хозяев. В конце января «Левада-Центр» провел опрос среди жителей России по поводу гибели Твикса и пришел к таким выводам: — Две трети опрошенных (66%) оказались осведомлены о произошедшем: 21% внимательно следили за ситуацией, 45% слышали, но не вдавались в детали. — Мнения о том, кто виноват в произошедшем разделились: 44% говорят, что ответственность лежит на сопровождающем, 31% — на проводнице. Однако среди тех, кто «внимательно следил за развитием событий», 52% считают, что виновата проводница, и лишь 34% винят сопровождающего. — Позиция опрошенных по поводу произошедшего зависела от возраста респондента: люди старше 55 лет чаще называли ответственным за ситуацию сопровождающего: 50% против 34%. В возрастной группе от 18 до 24 лет показатели были обратными: 50% возлагали вину на проводницу и 42% — на сопровождающего. — На просьбу назвать проблемы, которые свойственны россиянам в отношении с животными, чаще всего респонденты говорили о безответственном отношении к заведению питомцев (люди выбрасывают их на улицу).