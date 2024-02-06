Послание Путина станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты. Содержание выступления пока не известно, но одной из его ключевых тем, по информации собеседников «Коммерсанта», станет «технологический, научный и военный суверенитет России». Также президент «вряд ли обойдет» вопрос войны в Украине. Кроме того, ожидается, что Путин вновь будет рассказывать о «позитивных показателях экономического развития РФ» и выскажется о демографии и многодетности. В ноябре 2023 года президент призывал возрождать традиции больших семей — с четырьмя-пятью детьми. В прошлом году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Его речь длилась почти два часа, а основными ее тезисами стали противостояние России Западу, оправдание вторжения в Украину, социальные и экономические проблемы в стране, а также решение о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях с США. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.