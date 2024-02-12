Других фигурантов дела, экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева, приговорили к семи годам колонии. Их признали виновными по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Ксения Собчак, комментируя приговор в своем телеграм-канале, подчеркнула его несоразмерность: «Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» Суханова, Романовского и Бигаева арестовали в 2022 году. По версии следствия, они якобы вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет», а также за «неразмещение» информации «компрометирующего и дискредитирующего характера» в течение года.