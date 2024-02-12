Детям во время урока назвали только позывные наемников: «Арман», «Галсон», «Гани» и «Драуг Ланспик». Один из них на протяжении мероприятия не снимал балаклаву, еще двое — маски, которые закрывали нижнюю половину лица. Как утверждают в школе, наемники рассказывали детям «о событиях из военной истории нашей Родины, о мужестве и героизме патриотов страны». На некоторых фото участники войны показывают фирменный жест наемников из оттопыренных большого пальца и мизинца. «Люди Байкала» отмечают, что «вагнеровцы» в том числе демонстрировали его при жестоких убийствах в Сирии. Из содержания других снимков следует, что наемники вручили детям флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили». Фото на превью: соцсети.