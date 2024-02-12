Спутниковые снимки линии товарных вагонов показал украинский OSINT-проект DeepState, который назвал его «царь-поездом». «Собирать» поезд российская армия начала в июле 2023 года, считают в OSINT-проекте, сейчас в его составе более 2100 товарных вагонов. Так называемый «царь-поезд» построили на железнодорожной линии между Оленовкой и Волновахой, которая проходит примерно в шести километрах от предполагаемой линии фронта, утверждает ISW. ISW пишет, что российская армия недавно добилась «незначительных территориальных успехов» в этом районе и могла собрать поезд и для «других целей».