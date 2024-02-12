«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», — заявил Маск. Ранее украинская разведка заявила, что российские военные используют Starlink на оккупированных территориях. В качестве подтверждения этому разведка опубликовала радиоперехват разговора российских военных. Компания SpaceX, поставляющая спутниковый интернет Starlink, объявила, что не ведет бизнеса с правительством и вооруженными силами РФ, а сервис Starlink не доступен в России.