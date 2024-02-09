По словам источника, газету планировали распространить в Татарстане и Нижегородской области. Тираж арестовали в транспортной компании, которая должна была доставить газеты в регионы. Член политсовета партии «Гражданская инициатива» Илья Мамонтов заявил изданию, что «ни один здравомыслящий человек в этой газете экстремизм не увидит». По его словам, информацию об аресте сейчас проверяет сам Надеждин. Факт исчезновение тиража подтверждают в телеграм-канале Надеждина. В компании, которая должна была доставить газеты в Казань и Нижний Новгород, заявили, что тираж изъяла полиция. Документы, подтверждающие изъятие тиража, компания предоставить отказалась.