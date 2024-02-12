Кант развил «немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», заявил Алиханов на съезде политологов в Светлогорске. По мнению губернатора, философ имеет «почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся». Из-за работ Канта, по мнению Алиханова, началась Первая мировая война и война России против Украины. Губернатор подчеркнул, что «Запад с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты». Алиханов также отметил, что живя в Калининградской области, «невозможно не думать о мировой политике и международных отношениях».