Таким образом Греция стала 37-й страной в мире и первой православной, узаконившей браки людей одного пола, отмечает CNN. Закон, в частности, позволяет усыновлять детей. До этого в Греции были разрешены только однополые гражданские союзы, в которых право на усыновление было ограничено. Премьер страны Кириакос Мицотакис назвал закон «важной вехой в области прав человека, отражающей прогрессивную и демократическую страну, которая привержена европейским ценностям». Решение о признании однополых браков последовало после десятилетней кампании ЛГБТ-сообщества и происходило на фоне ожесточенных дискуссий. Против принятия закона выступала влиятельная Греческая православная церковь, к которой относится 80% населения: «Законопроект ставит права взрослых гомосексуалистов выше интересов будущих детей, позволяя им воспитываться однополыми парами и расти без отца или матери в среде запутанных гендерных ролей», — цитирует Reuters обращение Церкви к депутатам. Один из недавних опросов показал, что 62% жителей выступают за однополые браки, но при этом 69% — против «однополых родительских отношений». Опросы, ориентированные лишь на молодых респондентов, показали более высокий уровень поддержки инициативы.