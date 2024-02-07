По словам собеседников газеты, банк прекратил отношения не только с российскими, но и с белорусскими организациями. Российские клиенты банка говорят, что у них срываются сделки. Один из источников «Ведомостей» отметил, что банк прекратил транзакции как с помощью SWIFT, так и с российской системой и китайской системами. В самом банке ситуацию не комментировали. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», — пояснил собеседник газеты, рассуждая о причинах такого решения. Пока, по мнению экспертов, проблему можно считать временной, на период китайского Нового года, но она может возобновиться и после него. Иностранные банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам после публикации в декабре 2023 года указа президента США Джо Байдена, разрешающего в упрощенном порядке наказывать банки за нарушение санкций против России. В январе Bloomberg писал, что ограничения для российских клиентов в том числе начали вводить китайские госбанки.