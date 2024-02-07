Видео с инцидентом на встрече с представителями «Всемирного курултая башкир» опубликовано в телеграм-канале главы республики. Танцор Риф Габитов предложил почтить память умершего Рифата Даутова минутой молчания. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что тот этого не заслуживает, а само предложение назвал «отвратительным и бессовестным». «Что вы предлагаете? Почтить память человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении — организации массовых беспорядков и посягательстве на сотрудника — и которого пришлось брать спецназом?» — заявил Хабиров. По словам Хабирова, с Даутовым случился несчастный случай во время транспортировки в СИЗО, а Габитов должен был «пять раз подумать», прежде чем делать такое предложение. Как выяснила «Медиазона», с 22 января Даутов находился в розыске по уголовному делу об участии в «массовых беспорядках» в Баймаке, а 26 января суд в Москве собирался его арестовать. При этом сестра Даутова утверждала, что он не участвовал в акции, а оказался поблизости от места, где она проходила. Сообщения о смерти Даутова вызвали большой резонанс в Башкортостане. Правозащитники призвали расследовать его похищение и смерть. По данным «ОВД-Инфо», уже как минимум 22 человека стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках в Башкортостане.