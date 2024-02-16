«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении. Во ФСИН добавили, что направили в колонию комиссию. Следственный комитет заявил о начале проверки. По данным «Базы», политику стало плохо около 13 часов дня по местному времени, а в 14:17 он умер. Источник государственного RT утверждает, что у Навального мог оторваться тромб. Команда политика сообщила, что подтверждений его смерти у них пока нет. «Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навального едет в Харп», — заявил Леонид Волков. Что предшествовало смерти Навального 14 февраля, за два до до возможной смерти политика, Навальный попал в ШИЗО — на этот раз на 15 суток. Что стало поводом для этого решения, неизвестно. 15 февраля днем во Владимирском областном суде Навальный выступал по видеосвязи на заседании Ковровского суда по его иску к колонии. На кадрах трансляции политик выглядел бодро и шутил, отмечает SotaVision. С февраля 2021 года, когда Навального приговорили к лишению свободы, его 27 раз отправляли в штрафной изолятор, где в общей сложности он провел более 300 дней. Обычно его отправляли туда по незначительным поводам, например, если он не представился по форме перед сотрудником. В своем последнем месте заключения — колонии особого режима «Полярный волк» —политик был попадал в ШИЗО три раза. Как реагируют российские власти Первый канала выпустил экстренное сообщение о смерти Навального. Ведущий процитировал заявление ФСИН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о смерти Навального заявил, что «на этот счет есть определенный свод правил, которыми руководствуется ФСИН. «Поручений не требуется», — добавил он. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «моментальная» реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального «саморазоблачительна» «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада [о том, что в смерти политика виноваты власти РФ] уже готовы», — сказала она. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал смерть политика Алексея Навального «несчастным случаем». По данным «Агентства», депутаты Госдумы получили от аппарата «Единой России» просьбу воздержаться от комментариев о смерти Навального. Что говорят о смерти Навального в России Журналист Леонид Парфенов назвал смерть Навального политическим убийством. Расследователь Bellingcat Христо Грозев также заявил, что «Навальный был окончательно убит Путиным». Политик Борис Надеждин сказал, что он «молится, чтобы информация оказалась неправдой». «Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал», — добавил он. Политолог Екатерина Шульман рассказала, что слышала голос Навального на аудиозаписи на этой неделе — это был «голос здорового, энергичного неистощенного человека». «Когда у человека сорваны связки, воспаление легких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу — поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается», — сказала она. Политик Михаил Ходорковский призвал россиян прийти 17 марта на выборы президента РФ и вписать Навального в бюллетень для голосования Реакция международного сообщества Смерть политика комментируют лидеры иностранных государств и главы международных организаций: Канцлер Германии Олаф Шольц: «Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию». Президент Украины Владимир Зеленский: «Очевидно, его убил Путин». Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Россия должна ответить на серьезные вопросы». Глава Евросовета Шарль Мишель «Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается». Премьер Великобритании Риши Сунак: « Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия». Крупнейшие западные газеты — The New York Times, The Guardian, BBC и другие — опубликовали новость о смерти Навального на первых полосах своих сайтов.