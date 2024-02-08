У бизнесмена остается гражданство Доминики и Хорватии, в экономики которых он инвестировал 11 млн и 60 тысяч долларов соответственно. Первое он получил еще в середине 1990-х годов, а второе — в 2003 году. Анисимов утверждает, что никаких активов в России у него больше нет — свои бывшие компании Coalco и «Большое Домодедово» он передал менеджерам. Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 млрд долларов. По данным «Коммерсанта», с 2010 по сентябрь 2022 года Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России. Анисимов стал седьмым миллиардом, отказавшимся от российского гражданства. Ранее это сделали основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, а также основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров.