Это первый фильм с возрастным рейтингом «18+», которому удалось добиться такого результата. Помимо «Мастера и Маргариты», планку в 1 млрд рублей кассовых сборов в 2024 году преодолели фильмы «Холоп-2», «Бременские музыканты» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли». Продюсеры картины в интервью «Ведомостям» связали ее успех с удачным актерским составом и качественным сценарием. Ранее Z-блогеры и пропагандистские медиа в России требовали запретить фильм из-за антивоенной позиции режиссера Михаила Локшина. Он живет в США.