На официальнои сайте «Дикой мяты» и в социальных сетях фестиваля исчезли упоминания о выступлениях групп Shortparis, «План Ломоносова», «Операция Пластилин» и Риты Дакоты. Все четыре музыкальных исполнителя вошли в новый «список запрещенных артистов». Список ранее опубликовала «Медуза», его существование подтвердили изданию два источника в музыкальной индустрии. Администраторы телеграм-канала «Дикой мяты» убрали «запрещенных» музыкантов из поста от 8 февраля сразу после публикации статьи «Медузы», пишет «Медиазона». После этого в телеграм-канале отредактировали и другие посты с лайнапом фестиваля.