«Есть люди, которых он уничтожил, но в целом он сделал очень много … Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно все-таки поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она» должна быть», — сказал Кузнецов (цитата по A42). Мэр подчеркнул, что над установкой памятника и местом для него «надо хорошо подумать — чтобы никого не обидеть», так как «фигура вождя народов в истории противоречива». В августе 2023 года в Великих Луках восьмиметровый памятник Сталину установили возле проходной местного завода. В сентябре бюст Сталина поставили на территории мемориального комплекса жертвам войн и репрессий в Тверской области. В октябре памятник Сталину появился в детском парке Орлова Кировской области. В декабре «Сталин-Центр» открыли в Барнауле.