В среднем, каждый час в России один человек гибнет из-за огня. Согласно данным МЧС России, за 2022 год в России произошло 353 тысячи пожаров, умерли почти 7,8 тысяч человек, а 8,2 тысяч — получили травмы. Исследователи отмечают, что в число основных факторов риска входят алкоголь и возраст. Почти треть погибших из-за огня в 2022 году были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Люди старшего возраста гибнут чаще, чем люди других возрастов — 40% погибших за год были старше 60 лет. Рост количества проверок пожарной безопасности не влияет на смертность: с 2018 по 2021 число проверок выросло на 47%, но число пожаров и жертв при этом не уменьшилось. Проверки не охватывают жилой сектор, на который пришлось 90% погибших в пожарах в 2022 году. Снизить риск гибели до 2,5 раз помогает установка противопожарная сигнализации, которая отсутствует в старых малоэтажных домах, говорит профессор Академии государственной противопожарной службы Сергей Соколов.