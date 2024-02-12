По данным «Яблока», Пискунову вменяют статью о создании «экстремистского сообщества». Такую же причину задержания приводит издание «Сибирь. Реалии». В то же время госагентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что Пискунова подозревают в «развратных действиях в отношении несовершеннолетней». В постановлении следователя от 12 февраля, которое опубликовало агентство, говорится, что Пискунов в период с 18 декабря по 9 января якобы просил у 13-летней переслать ему в телеграме интимные фото. Как уточняет «ОВД-Инфо» со ссылкой на представителя «Яблока», Пискунов был задержан российскими пограничниками на пропускном пункте «Веселоярск» в Алтайском крае на границе с Казахстаном. Перед этим, 10 февраля, у него дома прошел обыск, пишет «Яблоко». У Пискунова в том числе изъяли телефон, от которого силовики пытались узнать пароль. В «Яблоке» отмечают, что незадолго до обыска Пискунов подал онлайн-заявление о проведении акции «с целью выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании». В 2021 году Минюст объявил Сергея Пискунова «иноагентом». В январе 2024 года Sota заметила, что Минюст в нарушение закона раскрыл домашние адреса четырех «иностранных агентов», в том числе Пискунова.