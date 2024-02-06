На видео, о котором идет речь, одна из девушек признается другой в любви, дарит цветы и делает ей предложение. После этого одна из них целует вторую. В ролике, который позже опубликовало МВД, девушки извинились за поцелуй и назвали произошедшее шуткой. По их словам, видео они сняли с целью «хайпануть и собрать охваты». Далее между одной из девушек (которой делали предложение) и, предположительно, следователем состоялся такой диалог: — А вы понимали, что ваше видео могли увидеть несовершеннолетние? И, соответственно, вот поцелуй, который был взасос… Там могло быть… Навредить их психике. — Честно, я не профессионал. Я это видео не снимала. Я не думала, что это может на кого-то повлиять. — Вы часто с женщинами целуетесь? — уточняет сотрудник. — Нет-нет. Это все шутка. На второй записи, которую сначала выложил телеграм-канал «СМЕРШ», а затем опубликовало МВД, делавшая предложение девушка говорит, что они с подругой «очень сожалеют и больше так не будут».