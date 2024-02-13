Согласно закону, усыплять также будут «переносчиков опасных для человека или других животных болезней животных». Планируется, что определять, какое животное подлежит усыплению будут «специалисты в области ветеринарии». В сообщении на сайте думы говорится, что закон принят «после многочисленных обращений жителей» в целях обеспечения безопасности и «гуманного отношения к животным». Ранее стало известно, что в Астраханской области власти хотят ввести наказание за кормление бездомных животных. Если это будет сделано, то Астраханская область станет первым российским регионом, где кормление бездомных животных будет наказуемо. В июле Госдума приняла закон, разрешающий регионам самим решать, что делать с бездомными животными. Законы, разрешающие убивать животных приняли на Алтае, в Бурятии, Забайкалье и Магаданской области. Петицию против федерального закона подписали более 142 тысяч человек.