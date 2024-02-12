Причиной для одного из исков стало то, что в документах о 4500 подписях не указано обоснование решения «почерковеда», который их забраковал. Второй иск связан с нотариальным списком сборщиков. Надеждин также готовит третий и основной иск в Верховный суд для того, чтобы оспорить отказ в регистрации. «Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля». 8 февраля ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на президентских выборах, засчитав ему только 95,5 тысяч подписей из необходимых 100 тысяч.