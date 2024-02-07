Такие требования в том числе поступают сотрудникам налоговой инспекции Новосибирска от руководства, выяснили в «Осторожно Media». По данным источника телеграм-канала в областном управлении ФНС, начальство оказывает давление на подчиненных, добиваясь их согласия на участие в голосовании. «Все боятся отказать и редко кто сопротивляется. Соглашаются в том числе и чтобы не быть белой вороной, чтобы не ссориться с начальством», — говорит источник. Об аналогичных просьбах от руководства сообщают сотрудники «Сибсоцбанка» в Алтайском крае, пишет телеграм-канал «Выборы. всем ЦЫК!». От подчиненных требуют до 14 февраля предоставить скриншоты с доказательством подачи заявления для участия в электронном голосовании. В Морозовске Ростовской области регистрироваться в системе ДЭГ принуждают местных учителей, пишет RusNews. В случае отказа им угрожают «неприятностями от работодателей», в том числе увольнением, утверждает издание. Подобные жалобы на давление от руководства поступают и от учителей из Екатеринбурга. Преподаватели одной из школ города также заявляют, что на еженедельных совещаниях директор просил предоставить данные трех знакомых с местной пропиской. Тем, кто не выполнит указание, угрожают выговором. В Москве, где заявления на ДЭГ подавать не нужно, от работников одной из структур «Газпрома» потребовали проголосовать дистанционно в первый день голосования — 15 марта, о чем позже отчитаться. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее сообщала, что дистанционное голосование будет организовано в 29 регионах. В конце января ЦИК отчитался, что заявление на ДЭГ подали 10 тыс. человек.