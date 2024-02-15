Еще 18 человек, включая пятерых детей, пострадали, пишет губернатор. Также в Белгороде выявили различные разрушения. В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Несколько автомобилей повреждены осколками. Также повреждены магазин и территория одного из промышленных предприятий. Как сообщалось ранее в телеграм-каналах, основной удар пришелся на торговый центр на улице Плеханова. Также очевидцы писали о падении обломков на стадионе возле 42-й школы. Фото на превью: соцсети.