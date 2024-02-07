Согласно документу, полицейские Грозного провели проверку по факту случившегося еще в сентябре 2023 года — и уже тогда в возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием события преступления». 25 сентября Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его сын Адам избивает задержанного по подозрению в сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — написал Рамзан Кадыров. После этого Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Позже Адам Кадыров, как сообщали власти Чечни, получил награды от Кабардино-Балкарии, Татарстана и Карачаево-Черкесии. 15 ноября Адама Кадырова назначили начальником службы безопасности главы Чечни.