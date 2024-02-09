По словам собеседников Захарова, на это решение повлиял скандал, развернувшийся вокруг ботофермы после публикации издания SVTV осенью 2023 года. Один из источников также говорит, что грантодатели отказались финансировать проект. В середине ноября издание SVTV, принадлежащее оппозиционному политику Михаилу Светову, опубликовало текст о том, что фонд Free Russia Foundation создал «фабрику эльфов». В проекте, как утверждается, участвовали порядка 200 человек — комментаторов, которые за деньги распространяли в интернете антикремлевскую пропаганду. Сотрудники «фабрики» в том числе писали комментарии в соцсетях с критикой войны и персонально Владимира Путина. В методчиках ботофермы для сотрудников, которую опубликовало SVTV, среди прочих нашли материалы о том, как вести кампанию против телеведущей Ксении Собчак — это позже подтвердила «Медиазона». По данным издания, ботоферма работала на протяжении двух лет, а ее офисы были расположены в Вильнюсе и Тбилиси (литовский офис позже закрылся, уточняет Захаров). SVTV связало «ботоферму» с ФБК и сторонниками Алексея Навального. В ФБК причастность к ботоферме отрицают. В то же время в фонде Free Russia Foundation признали, что занимались этим проектом с целью помочь россиянам «не быть зомбированными властью».